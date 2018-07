Teve gente que chegou a achar que a internet estava fora do ar ontem (7/5) à tarde, quando o Google e vários de seus sites, como o Gmail, não puderam ser acessados por muitos usuários brasileiros. Nos microblogs do Twitter, as pessoas usaram as palavras-chave #googlefail e #googleforadoar para identificar as mensagens sobre o problema.

“Se o Google já tivesse comprado o Twitter, como todos saberiam do #googlefail?”, perguntou um usuário do Twitter identificado como Teilor. “Juro que, quando o Google estava offline, eu fiquei maluco mexendo nas configurações de rede, achando que minha internet estava com problema”, escreveu outro, chamado Metzen.

Em comunicado, o Google informou que não houve problemas em seus servidores. “Durante uma manutenção de rotina, alguns roteadores foram afetados, o que causou impacto no tráfego de parte dos usuários brasileiros, limitando acesso aos serviços da empresa por alguns instantes”, disse a companhia. “O acesso foi restabelecido prontamente. Sabemos quão importante é a disponibilidade dos nossos serviços e lamentamos qualquer inconveniente.”

