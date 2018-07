A alta do dólar atingiu em cheio o mercado brasileiro de informática. Segundo Ivair Rodrigues, diretor de Estudos de Mercado da IT Data, deve faltar computador no Natal, principalmente portátil. Rodrigues é responsável pelos estudos sobre o setor de informática da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). “A situação ainda não está tão ruim do ponto de vista do consumidor porque as lojas ainda trabalham com estoque”, disse Rodrigues. “Mas, do lado da produção, a coisa está brava.”

Antes da crise, a indústria vinha falando que este Natal seria do notebook. Com a alta do dólar, acompanhada de uma grande oscilação diária, muitos fabricantes paralisaram as compras e, como todos os kits são importados da China e de Taiwan, de navio, não dá mais tempo de os componentes chegarem a tempo das festas de fim de ano. “No caso do desktop (computador de mesa), a situação não é tão séria, pois existem componentes, como monitores e gabinetes, que são fabricados no Brasil”, apontou o diretor.

No ano passado, foram vendidos 10 milhões de computadores no País. A previsão para este ano era de 13 milhões, mas ela está sendo revisada neste momento. “O mercado vai crescer porque a venda em nove meses já ficou próxima do total do ano passado”, disse Rodrigues. “Mas vai ser bem menor do que 13 milhões; nunca vi nada igual em 23 anos de indústria.”

No fim do ano, o chamado mercado cinza, que trabalha com produtos contrabandeados, pode voltar a crescer, depois de pelo menos dois anos de queda de participação. O diretor da IT Data recomendou que o consumidor antecipe as compras de Natal, caso encontre computadores com o preço antigo no varejo. “Os preços, com certeza, vão subir”, disse Rodrigues.

