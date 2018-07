A Amazon prepara uma nova versão do tablet Kindle Fire, com tela de 10 polegadas, segundo o site DigiTimes. A tela do iPad, da Apple, tem 9,7 polegadas. O fabricante do novo tablet seria a Foxconn, com embarques previstos para o segundo trimestre.

Com tela de 7 polegadas, o Kindle Fire (foto) é considerado um dos poucos tablets de baixo custo com qualidade suficiente para concorrer com o iPad. Nos Estados Unidos, ele sai por US$ 199, enquanto a versão mais barata do tablet da Apple custa US$ 499.

Na semana passada, o Wall Street Journal noticiou que a Apple planeja uma versão menor do iPad, com tela de 8 polegadas. Além do Kindle Fire, o Galaxy Tab, da Samsung, tem versão com tela de 7 polegadas.

Para fazer frente à Amazon, a Barnes & Noble reduziu o preço do Nook Tablet de US$ 249 para US$ 199, nos Estados Unidos. Como o Kindle Fire, ele tem tela de 7 polegadas, 512 megabytes de RAM e 8 gigabytes de armazenamento.

Performance

O Morgan Stanley divulgou um relatório, depois do anúncio dos resultados da Amazon, na semana passada, dizendo que a Apple está prejudicando os números da varejista virtual. O analista Scott Devitt escreveu:

“A força da Apple nas vendas de iPhone e iPad afeta negativamente a Amazon, ao acelerar a transição da empresa das vendas de mídia física para digital (o que tem efeitos em vendas, margens e retorno sobre investimento de capital) e também impactar o crescimento em eletrônicos (Electronics & General Merchandise, ou EGM).”

No quarto trimestre, o faturamento da Amazon ficou em US$ 17,4 bilhões, abaixo da expectativa dos analistas, que era de US$ 18,2 bilhões (em comparação, as vendas de iPads e iPhones pela Apple somaram US$ 33,6 bilhões no período). O lucro por ação caiu de US$ 0,91 entre outubro e dezembro de 2010 para US$ 0,38.

Apesar dos números ruins no trimestre, o analista do Morgan Stanley está otimista sobre a performance de longo prazo da Amazon.

Segundo estimativas da IHS iSuppli, a Amazon vendeu 3,9 milhões de tablets no trimestre passado, ultrapassando a Samsung, com 2,14 milhões. A Barnes & Noble veio logo depois, com 1,92 milhão. No mesmo período, a Apple vendeu 15,43 milhões de iPads.

Foto: Courtney Boyd Myers / Creative Commons

