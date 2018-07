A Economist (em inglês) faz um balanço da guerra travada entre Sony, Microsoft e Nintendo pelo mercado de videogames, que movimenta US$ 30 bilhões por ano. O Xbox 360, da Microsoft, já vendeu 10 milhões de unidades no mundo todo. Mas ele foi o primeiro a chegar ao mercado, em 2005.

Foram compradas 6 milhões de unidades do Wii, da Nintendo, desde novembro do ano passado. No mesmo período, as vendas do Playstation 3 (PS3), o mais caro entre os três consoles, chegaram a 2 milhões. Em dezembro, a Sony vendeu mais PS2, da geração anterior de videogames, que a Microsoft Xboxes 360 e a Nintendo Wiis.

A Sony diz que as vendas do PS3 não foram melhores porque não consegue suprir a demanda. Mas, como o Alexandre Barbosa descobriu por experiência própria, difícil de encontrar nas lojas é o Wii. A revista inglesa resume assim a situação:

“Até agora, então, a Microsoft teve uma performace sólida, a Nintendo vai melhor que o esperado e a Sony pior. Os desafios são maiores para a Sony, que precisa desesperadamente que o PS3 tenha sucesso, tanto para proteger sua operação lucrativa de jogos como para garantir o sucesso de seu formato de disco de alta definição Blu-ray, que o PS3 tem como base.”

Lá em casa, as meninas querem o Wii. Acima, uma tela do jogo Super Mario Galaxy, da Nintendo.