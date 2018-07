A tecnologia mudou a relação da humanidade tem a memória, escreve Clive Thompson na Wired (em inglês). Antes, era muito difícil registrar acontecimentos, e quase tudo era esquecido. Thompson aponta um benefício nesse esquecimento social, que é a capacidade de as pessoas deixarem para trás coisas ruins ou embaraçosas que aconteceram. Hoje, o passado, registrado digitalmente, pode voltar a qualquer momento para assombrar sua vida. A ideia vem do livro Delete: the virtue of forgetting in the digital age (Princeton University Press), e Thompson fala sobre o serviço Drop.io, para compartilhar arquivos com prazo de validade predefinido.

Ele diz que, com a revalorização do esquecimento na era digital, as pessoas devem começar a prestar mais atenção ao que está acontecendo, para registrar os momentos na própria memória, no lugar de um arquivo digital. Mas não é tão simples. Primeiro, é preciso esquecer para lembrar. E, já que o texto da Wired tem duas referências rápidas a Marcel Proust, essas memórias acabam relacionadas a coisas, lugares e, principalmente, sensações, que podem trazê-las involuntariamente de volta.

Me lembrei (ou quase) do conto “Funes, o memorioso”, escrito por Jorge Luis Borges. Um homem de memória perfeita consegue lembrar de todos os detalhes de cada dia que viveu. Mas, para lembrar desse dia do passado, acaba perdendo um dia atual, pois reviver uma hora do que aconteceu, para ele, exige uma hora de sua vida atual. Funes, que nunca se esquece, está soterrado pelo passado, fechado em um quarto escuro, incapaz de seguir em frente.