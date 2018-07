O que é um nerd? O psicólogo David Anderegg, autor do livro Nerds: Who They Are and Why We Need More of Them (Tarcher), enumera algumas características, segundo resenha publicada na Economist (em inglês): “alguma combinação de sucesso na escola, interesse em precisão, espontaneidade, proximidade com adultos e interesse em fantasia”.

Anderegg destaca a importância dos nerds para a economia e os efeitos nocivos do anti-intelectualismo. Segundo ele, o preconceito contra os nerds nas escolas pode ter levado à queda na qualidade do ensino nos Estados Unidos e à redução na procura por cursos superiores na área de ciências por americanos, obrigando o país a ir atrás de cérebros em outras partes do mundo.

O que ele diria do Brasil, onde quem defende a importância da educação é chamado de preconceituoso e de elitista?