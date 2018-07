Ontem, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, solicitou à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o adiamento das licitações das faixas de freqüência de 3,5 GHz e 10,5 GHz, usadas para banda larga sem fio.

Guilherme Ieno Costa, advogado especializado em telecomunicações, aponta que a medida coloca em risco a independência da Anatel. O artigo 8.º da Lei Geral de Telecomunicações (LGT) diz:

§ 2.º A natureza de autarquia especial conferida à Agência é caracterizada por independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

A LGT fala ainda que cabe à Anatel “administrar o espectro de radiofreqüências e o uso de órbitas, expedindo as respectivas normas”.

O executivo já fez outras intervenções, levando a agência a adiar o início do telefone popular, também chamado de Acesso Individual Classe Especial (Aice), e a conversão da cobrança de pulsos para minutos.

“Se a Anatel, novamente, acolher a pretensão do Executivo, estará caminhando para a ruína o modelo das agências reguladoras, as quais, por força de lei, possuem independência hierárquica”, afirma Costa.

Desde o início do governo Luiz Inácio Lula da Silva o Executivo tenta acabar com a independência dos reguladores. Primeiro, com o projeto da Lei das Agências. Depois, asfixiando-os com falta de recursos.

A fraqueza da Anatel prejudica o consumidor e o País. O consumidor porque a agência perde seu poder fiscalizador, causando queda na qualidade dos serviços. O País porque a incerteza regulatória segura investimentos. As empresas temem mudança de regras influenciada por interesses políticos.

