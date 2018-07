Em uma matéria intitulada “Reaping the rewards of indolence” (algo como “Colhendo os frutos da preguiça”), a revista The Economist aponta que, enquanto muitos países tentam aprender a administrar bancos e direcionar crédito, o Brasil já estava acostumado a fazer isso antes mesmo da crise:

“Qualquer lista de coisas que impedem o desenvolmento da economia do Brasil incluiria, até recentemente, a influência excessiva do Estado no setor financeiro. O governo controla o Banco do Brasil, um grande banco de varejo, a Caixa Econômica, a maior financiadora de imóveis, e ainda o BNDES, um grande banco de desenvolvimento que oferece crédito barato para empresas privilegiadas. Os empréstimos muito caros também são um problema. Mas, com a mudança de cenário, essas políticas lamentáveis de repente passaram a parecer visionárias, e deram à desaceleração mundial uma cara diferente no Brasil.”

Dessa forma, o País estaria numa condição privilegiada por algumas reformas que deixou de fazer. A revista aponta que o Brasil pode ter crescimento zero no ano, mas que, até agora, conseguiu escapar do pior da crise.