Os laboratórios da 3M se parecem com “lojas de brinquedos para cientistas e engenheiros”, segundo o presidente mundial da empresa, George Buckley (foto), que visitou esta semana a subsidiária brasileira em Sumaré (SP). Entre os produtos que vão chegar ao mercado estão cerâmicas transparentes como vidro, à prova de bala; filmes de camadas múltiplas, que são coloridos e não usam tintura; sistemas que detectam rapidamente infecção hospitalar; e projetores que funcionam a poucos centímetros da parede e podem ser incorporados a aparelhos como telefones celulares.

Fundada em 1902, com o nome de Minnesota Mining & Manufacturing, a 3M, criadora do Post-It, era a primeira da lista das empresas mais inovadoras do Boston Consulting Group em 2004. Este ano, ficou em sétimo lugar. O último grande invento a chegar ao mercado foram os filmes de múltiplas camadas usados em telas de plasma e cristal líquido.

Um desafio de Buckley, doutor em engenharia pela Universidade de Huddersfield, na Inglaterra, é retomar a trajetória de inovação da companhia. Segundo a revista Business Week (em inglês), o orçamento mundial de pesquisa e desenvolvimento subiu 20% este ano, para US$ 1,5 bilhão.

Mais informações no Estado de hoje, 7/6 (“3M tenta voltar ao posto de empresa mais criativa do mundo“, p. B18).