A revista The Economist (em inglês) destaca quatro lições de inovação que podem ser aprendidas a partir da trajetória da Apple:

Compre boas idéias – A inovação nem sempre nasce na empresa. O iPod nasceu da combinação do projeto de um consultor externo com o software iTunes, desenvolvido internamente. O conceito de combinar recursos internos e externos é chamado de “rede de inovação”.

Busque a simplicidade – Os produtos da Apple são desenhados para facilitar a vida do consumidor, e não para explorar todas as possibilidades da tecnologia. Outras empresas fazem produtos de engenheiros para engenheiros.

Ignore as pesquisas de mercado – O iPod foi ridicularizado em seu lançamento, em 2001, e acabou levando o tocador de música digital para um público mais amplo. As pesquisas retratam o passado. O consumidor sabe dizer o que quer hoje, mas não o que vai querer amanhã.

Aprenda com seus erros – O Macintosh foi criado a partir do Lisa, um computador da Apple que não teve sucesso. Antes do iPhone, a empresa tinha tentado uma parceria de celular com a Motorola. A Apple tolera os erros e aprende com eles.