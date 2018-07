A americana Intel, maior fabricante de chips do mundo, quer conversar com o governo sobre o projeto da Companhia Brasileira de Semicondutores (CBS), consórcio que planeja investir US$ 300 milhões numa unidade fabril em Minas Gerais.

Ontem, o presidente mundial da Intel, Paul Otellini, anunciou em São Paulo um fundo de US$ 50 milhões para investir em empresas brasileiras. Também apresentou o Edu-Wise, concorrente do laptop de US$ 100 do professor Nicholas Negroponte.

Mais informações no Estado de hoje (“Intel quer discutir fábrica de chips com o governo” e “Empresa desenvolve rival do laptop de US$ 100“, p. b20).