Apesar de o padrão de TV digital adotado no País se chamar nipo-brasileiro, a parte nacional da tecnologia ainda não está disponível comercialmente. André Barbosa Filho, assessor especial da Casa Civil, me escreveu o seguinte sobre o post anterior:

“As versões A e B do Ginga Full já estão em consulta pública na ABNT. Elas têm o desenvolvimento do NCL/Lua, patentes da PUC-RJ. O perfil C estará disponível após a reunião do SBTVD de 05.04.2010, com a participação esclarecedora do grupo técnico do NIC.br debatendo o tema do IPV6. Portanto, as inovações brasileiras estão sim presentes na norma. O Valdecir estava lá e assistiu ao debate.”