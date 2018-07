O primeiro concorrente do iPad a chegar ao mercado brasileiro foi o Galaxy Tab, da Samsung, no último dia 19. Muitos fabricantes preparam lançamentos para o próximo ano. “Nossos tablets chegam até o fim de março”, disse Oscar Clarke, presidente da HP Brasil. A empresa planeja colocar no mercado um modelo voltado a clientes corporativos, com sistema operacional Windows, e outro para consumidores com o webOS, sistema operacional desenvolvido pela Palm, adquirida pela HP em abril.

A Dell e a Positivo também preparam seus modelos. As chinesas Huawei e ZTE, fabricantes chinesas de equipamentos de telecomunicações, negociam com as operadoras trazer para o País os seus tablets, que estão em processo de homologação na Anatel.

Para Clarke, da HP, os tablets acabaram com os netbooks, computadores de baixo custo e tamanho reduzido. “É uma categoria morta”, disse o executivo.

Martim Juacida, analista da consultoria IDC, disse que não é possível dizer que os tablets acabarão com os netbooks. “Eles vão canibalizar o mercado de netbooks, mas isso não será tão rápido, principalmente no mercado brasileiro”, disse o analista. “Os consumidores são muito sensíveis ao preço, e a diferença entre os dois produtos ainda é grande.”

