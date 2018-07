Dois brasileiros, Rafael Roquetto e Mauro Persano, resolveram dar uma katana, espada tradicional japonesa, de presente para o programador Richard Stallman, fundador da Free Software Foundation, depois de ele ter sido desenhado com uma numa charge.

Em 1983, Stallman criou o projeto GNU, com o objetivo de desenvolver um sistema operacional em software livre, parecido com o Unix. Grande parte do trabalho desenvolvido no projeto foi incorporado ao que hoje as pessoas chamam de Linux. Stallman criou o contrato GPL (sigla em inglês de Licença Pública Geral), que permite aos programas abertos serem distribuídos sem a cobrança de royalties e com acesso do usuário ao código-fonte.

Hiro Nakamura, personagem da série Heroes, também tem uma katana, que o ajudou a recuperar seu poder de manipular o contínuo espaço-tempo.

Mais fotos do Stallman aqui.

Via BR-Linux.org.