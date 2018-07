As lan houses se tornaram, no ano passado, o principal local de acesso à internet no Brasil. Uma pesquisa divulgada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic.br) mostrou que 49% dos internautas acessam a rede mundial em centros públicos pagos. Quarenta por cento acessam em casa, 24% no trabalho e 24% na casa de outra pessoa. Na pesquisa, as pessoas podiam apontar mais de um local de acesso.

As lan houses são o principal ponto de acesso dos internautas de baixa renda, mas mesmo os jovens que possuem computador com banda larga em casa usam eventualmente esses centros pagos. “Todos participam da lan house”, disse Rogério Santanna dos Santos, Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento.

Setenta e oito por cento dos internautas com renda familiar de até um salário mínimo freqüentam lan houses. Entre aqueles com renda superior a cinco salários mínimos, o uso do centro público pago cai para 30%. “A participação da lan house cai quando perguntamos qual é principal local de uso”, afirmou Mariana Balboni, gerente do Cetic.br. O centro pertence ao NIC.br, entidade sem fins lucrativos responsável pelo registro dos endereços de internet com final .br.

