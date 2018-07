Na semana passada, o governador de São Paulo, José Serra, sancionou uma lei que permite aos consumidores bloquear o recebimento de ligações de telemarketing. A lei ainda precisa ser regulamentada. Ainda não existe uma data definida para a chegada da regulamentação, mas a expectativa da Fundação Procon-SP é que a ela seja publicada “em breve”.

A lei vale para usuários de telefones fixos e celulares. Quem quiser parar de receber ofertas de bens e serviços pelo telefone, terá de se cadastrar no site do Procon-SP. Quem não tiver acesso à internet, poderá comparecer pessoalmente ao atendimento da fundação para preencher a solicitação. O formulário estará disponível no site do Procon depois que a regulamentação for publicada.

As empresas do setor receberam mal a legislação. Em nota divulgada na semana passada, a Associação Brasileira de Telesserviços (ABT) apontou que a nova regra poderá causar desemprego no setor. O setor tinha, no começo do ano, 750 mil trabalhadores no Estado, sendo 250 mil na cidade de São Paulo. Segundo a associação, a medida poderá causar a migração de vagas para outros Estados.

