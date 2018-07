A Vivo, maior operadora celular do País, está com uma campanha nova na rua. “Não queremos mais nos posicionar como o maior, mas como o melhor no que importa”, afirmou o presidente da empresa, Roberto Lima. “Não que não queiramos mais ser o maior.” O slogan é: “Sinal de qualidade”.

A mudança de discurso acontece num momento em que as competidoras se aproximam. Em março de 2003, a Vivo tinha uma participação de mercado de 47,1%. No mês passado, a fatia da empresa chegou a 28,6%. A TIM, segunda colocada, tinha 25,6% em fevereiro e a Claro, a terceira, 24,1%.

O discurso de Lima contrasta com o dos concorrentes. “Vamos ser líderes do mercado, é uma questão de tempo”, afirmou ontem o presidente da Claro, João Cox, em Belo Horizonte. Apesar de ainda ser a segunda em assinantes, a TIM já ultrapassou a Vivo em receita líquida no quarto trimestre do ano passado.

Mais informações no Estado de hoje, 23/3 (“Vivo não fala mais em ser a maior“, p. B19).