A Microsoft lançou ontem no Brasil o Office 365, a versão online de seu pacote de aplicativos. No lugar de comprar uma licença e instalar o software no computador, os clientes pagam uma mensalidade e usam programas como Outlook, Word e Excel no browser de internet.

Kirk Koenigsbauer (foto), vice-presidente mundial da divisão Microsoft Office, veio ao Brasil para o lançamento. Em sua apresentação, citou uma frase publicada numa resenha do produto da CRN, publicação especializada para revendedores de tecnologia: “O Office 365 está para o Google Apps assim como o Xbox 360 Live está para o Pong”.

“Eu adoro essa frase”, disse Koenigsbauer, mostrando, acima dela, uma tela do jogo Halo e outra do velho Pong, precursor dos jogos eletrônicos, de 1972. Nesse momento, deixou bem claro com quem é a briga. O Office 365 é um passo importante da maior empresa de software do mundo em direção ao modelo de licenças de software para a computação em nuvem, em que os programas são contratados como serviços via internet.

“Temos um foco muito forte no Office 365, com mais de 800 parceiros prontos para comercializá-lo”, afirmou Eduardo Campos, gerente geral de Office para a Microsoft Brasil, ao ser perguntado sobre qual era a expectativa de adoção do novo produto. Entre os clientes no País, está a companhia aérea Gol.

Para o lançamento do Office 365, a Microsoft instalou um centro de dados no País, com o objetivo de garantir uma boa experiência dos clientes. Koenigsbauer não deu mais detalhes sobre a localização, tamanho e investimento. “Não podemos ser específicos, por motivos de segurança”, justificou o executivo.

O Office 365 traz versões online do Office, Sharepoint, Exchange e Lync. Para pequenas empresas (com até 25 usuários), custa US$ 6 mensais, sem impostos, por pessoa. Para empresas maiores, a mensalidade vai de US$ 2 a US$ 27 por usuário, dependendo do plano.

Apesar de os preços serem em dólar, o serviço está em português. O Google Apps custa US$ 5 mensais, por usuário. Existe uma versão gratuita, mais limitada, para até 10 contas de e-mail.

A versão anterior de serviços online para empresas da Microsoft, chamada Business Productivity Online Services (BPOS), tem 150 mil usuários no Brasil, em 1,1 mil clientes. Segundo a empresa, trata-se de um dos cinco maiores mercados do produto no mundo. Os usuários desse serviço vão migrar para o Office 365.

A Microsoft vem reforçando sua presença no Brasil. Recentemente, a empresa anunciou a fabricação local do videogame Xbox 360. A Flextronics, fabricante terceirizada, começou a produzir o aparelho em Manaus. Além do Brasil, o Xbox é produzido somente na China.

No Estado de hoje (“Com centro de dados local, Microsoft lança Office via web“, p. B16).

Foto: Divulgação

Siga este blog no Twitter: @rcruz