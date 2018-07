No lançamento do Office 2007, um fato importante passou despercebido, conforme destacou o blog Gizmodo (em inglês). A nova versão da suíte de aplicativos da Microsoft deixou de lado o Clippy (acima), assistente eletrônico em formato de clipe de papel que aparecia no canto de programas como o Word e o Excel e tentava dar dicas ao usuário sobre como usar o software.

Clippy tinha 10 anos. “Eu acho que a interface social do usuário ainda não estava pronta para o grande público”, disse, segundo o Gizmodo, o gerente de Programação do Grupo Office na Microsoft, Jensen Harris. Na prática, o assistente irritava muitos usuários com dicas óbvias ou que não tinham a ver com a tarefa executada, e acabava sendo desligado.