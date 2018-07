Os celulares e os cartões inteligentes começam a substituir o dinheiro como meio de pagamento, segundo a revista The Economist (em inglês). No lugar de abrir a carteira, o consumidor usa seu telefone, ligando para a máquina automática de vendas, mandando uma mensagem de texto, fornecendo o número do aparelho ou simplesmente passando-o perto de um sensor. Segundo a consultoria Arthur D. Little, os pagamentos por celular devem passar de US$ 3,2 bilhões em 2003 para US$ 37 bilhões em 2008.

Outros serviços bancários também vão migrar para o telefone. Dezenove operadoras, com presença em mais 100 países, anunciaram este mês um acordo que permite aos seus clientes fazerem transferências internacionais de recursos na forma de mensagens de texto. O sistema será operado pela MasterCard.

Os cartões inteligentes, que carregam dinheiro eletrônico como uma carteira carrega papel moeda, são uma alternativa ao dinheiro para pequenos pagamentos, como compras de bilhetes de ônibus e metrô, latas de refrigerante ou jornais.

Ano passado, quando estive na NTT DoCoMo, em Tóquio, vi a demonstração de um sistema de pagamento sem contato, que usava um celular equipado com etiqueta inteligente. O usuário só tinha que passar seu telefone próximo da catraca do trem, que o pagamento do bilhete era liberado. No Brasil, o pagamento pelo celular ainda não pegou.