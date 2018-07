O Facebook e o Twitter têm feito as pessoas abandonarem os blogs, segundo a revista The Economist:

“Dados sólidos sobre a blogosfera são difíceis de conseguir. O sinais que existem, no entanto, apontam todos para a mesma direção. No começo da década, as taxas de crescimento tanto dos blogs quanto de seus visitantes estavam próximas de uma linha vertical. Agora o tráfego de dois dos mais populares sites de hospedagem de blogs, Blogger e WordPress, está estagnado, segundo a Nielsen, uma empresa de pesquisa de mídia. O tráfego do Facebook, por outro lado, cresceu 66% no ano passado e do Twitter 47%. A expansão da publicidade também está desacelerando. A Blogads, que vende anúncios para blogs, disse que as consultas de compradores de espaço cresceu quase 10 vezes entre 2004 e 2008, mas aumentou somente 17% desde então.”