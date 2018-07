O ministro das Comunicações, Hélio Costa (foto), garantiu ontem (27/10), durante o evento Futurecom, em São Paulo, que a mudança no Plano Geral de Outorgas (PGO), necessária para a compra da Brasil Telecom (BrT) pela Oi, sairá dentro do prazo esperado pelas empresas. Um contrato entre as duas operadoras prevê que o negócio precisa receber a aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) até 19 de dezembro. Caso não seja aprovado em tempo, a Oi terá de pagar uma multa de R$ 490 milhões à BrT.

“Vamos analisar o PGO em 48 horas e encaminhá-lo ao presidente Lula”, disse Costa. O PGO, um decreto presidencial, teve sua proposta aprovada pelo Conselho Diretor da Anatel este mês. Agora, o texto passa pela avaliação do Conselho Consultivo da agência, que irá produzir um relatório a ser encaminhado junto com a proposta ao Ministério das Comunicações.

O ministro disse que irá receber o texto “extra-oficialmente” amanhã, para que sua equipe possa analisá-lo ao mesmo tempo em que o Conselho Consultivo trabalha nele. O prazo para o Conselho Consultivo analisar a proposta é de 15 dias. “Nós entendemos que algumas observações serão feitas por nossos técnicos”, disse Costa. “O projeto não muda tecnicamente, mas deve ser preciso tirar algumas gordurinhas.”

Costa preferiu não comentar quais seriam essas “gordurinhas”. Segundo fontes do mercado, existem pelo menos dois pontos que não deixaram o Ministério satisfeito: a falta de uma definição do que é Serviço Telefônica Fixo Comutado (STFC), encontrada no PGO em vigor e não na proposta, e a ausência de obrigatoriedade de a controladora das concessionárias terem capital aberto. Em seu discurso na abertura do evento, Costa defendeu a mudança nas regras do setor. “Com a revisão do PGO, as empresas se fortalecem”, disse o ministro, para quem a compra da BrT pela Oi trará redução de tarifas e aumento da competição. “Nosso desafio, depois de 10 anos da privatização, é captar as mudanças no cenário nacional e internacional.”

