Marcos Matamoros, do blog A Torre de Marfim, está entediado com as matérias sobre a possível compra da Brasil Telecom (BrT) pela Oi (antiga Telemar). Ele classifica o caso Opportunity-BrT-Citibank como o segundo mais insuportável do jornalismo econômico brasileiro, depois do descruzamento das participações acionárias da Vale e da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

No post “Descruza o seu que eu descruzo o meu“, Matamoros escreve:

“Torço para uma solução rápida, para que o assunto suma da mídia. Pode ser qualquer uma. A Oi compra a Brasil Telecom? Muito bom. O BNDES abre uma linha especial para a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) comprar as duas empresas, que terão Joãosinho Trinta como CEO? Tudo bem. Qualquer coisa serve, desde que o assunto saia do noticiário.”

Vai saber se a estratégia para a supertele não é mesmo vencer pelo cansaço.