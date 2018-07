A Oi foi a empresa que mais cresceu no mercado de telefonia celular durante o mês passado, segundo dados divulgados ontem (18/6) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A empresa ficou com 44% das adições líquidas de maio, que chegaram a 2,9 milhões. “Houve um crescimento excepcional na região da Brasil Telecom”, apontou Eduardo Tude, presidente da consultoria Teleco.

No mês passado, a Oi lançou sua marca na região da Brasil Telecom (BrT), operadora que comprou no ano passado. Em menos de um mês, a Oi vendeu mais de 600 mil chips na área da BrT. Na promoção de lançamento ofereceu créditos de até R$ 600 por mês para quem fizer recargas de R$ 1. Em março e abril, antes do lançamento da marca Oi, a empresa tinha perdido clientes na área da BrT.

Tude destacou que foi a primeira vez que uma empresa que não subsidia aparelhos, como a Oi, lidera a captação de clientes no mês de maio. O aparelho celular costuma ser um presente importante no Dia das Mães, o que beneficia outras operadoras, que dão desconto nos aparelhos em troca da assinatura de contratos de fidelidade.

O aumento de 2,9 milhões do total de assinantes em maio, alcançando 157,5 milhões, foi maior do que a verificada no mesmo mês de 2008, quando o mercado ganhou 2,8 milhões. Nos quatro meses anteriores, o crescimento havia sido menor que no ano passado. Apesar disso, o avanço da base de celulares este ano continua menor que em 2008. A Teleco estima para este ano um aumento de 25 milhões de celulares na base de assinantes. Em 2008, foram 30 milhões.

