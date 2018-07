Um problema na rede óptica da Intelig deixou ontem muitas empresas sem serviços de telecomunicações. Um exemplo é a AES Eletropaulo, cujos telefones do call center e da ouvidoria ficaram mudos pouco depois das 11h, e só voltaram cerca de 14h. A empresa chegou a publicar um comunicado em seu site, atribuindo a culpa pelo problema à operadora.

Outros clientes da Intelig, que hoje pertence à TIM, ficaram até quase as 16h horas sem poder falar ou sem conexão de dados.

Ontem, pessoas reclamavam da operadora no Twitter. “Pessoal, a Intelig caiu total…”, escreveu André Luis Delvechio. “Alguém com problemas com a Intelig na região da Vila Olímpia / São Paulo?”, perguntou Thiago Oliveira.

Até mesmo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi afetada. Quem tentou ligar para a central de atendimento da agência na manhã de ontem só ouvia sinal de ocupado ou a mensagem de que aquele número tinha mudado para 1331, apesar de já estar fazendo a chamada para aquele número.

Rúbia Marize de Araújo, chefe da Assessoria de Relações com o Usuário da Anatel, disse que a causa do problema foi o rompimento de fibras óticas da Intelig – empresa que opera o call center da agência – no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Segundo Rúbia, a Intelig informou à Anatel que outros clientes corporativos também foram afetados pelo incidente.

O atendimento da Anatel foi restabelecido no final da tarde. Segundo Rúbia, em decorrência da falha no call center, o número de atendimentos, que normalmente ultrapassa a marca de 20 mil por dia, chegou a somente mil ligações ontem.

No caso da Anatel, segundo Rúbia, houve dois problemas consecutivos: primeiro a falta de energia na central de atendimento e, em seguida, a falha na rede de fibras óticas da Intelig.

Por meio de nota, a TIM, que adquiriu recentemente a Intelig, informou que “devido a um duplo rompimento de fibra óptica no backbone (espinha dorsal) da rede da Intelig”, clientes enfrentaram dificuldades para utilizar os serviços de voz e dados da operadora entre 11h40 e 15h30 de ontem.

Segundo a operadora, os rompimentos ocorreram em rotas “independentes e redundantes” e que os serviços já estão normalizados.

Mais informações no Estado de hoje (“Por falha da Intelig, Anatel fica sem telefone“, p. B15).

