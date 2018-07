Na segunda-feira, o conselho de administração da Portugal Telecom (PT) rejeitou por unanimidade uma proposta de 5,7 bilhões da sua sócia Telefónica pelos 50% que detém no controle da Vivo, maior operadora celular do País. Como a oferta feita pelos espanhóis no último dia 6 tem um mês de validade, a direção da empresa portuguesa ainda pode sofrer pressão de acionistas para que mude de ideia.

Em entrevista por telefone, Zeinal Bava, presidente executivo da PT, foi enfático ao negar interesse de vender sua participação na companhia brasileira. “A oferta para a aquisição da nossa participação na Vivo não se enquadra na nossa ambição de crescimento, visão de futuro e objetivos de criação de valor acionista”, explicou Bava. “Desinvestir do Brasil, por meio da alienação da Vivo, significaria amputar o futuro da PT, uma vez que a escala e o crescimento são fatores críticos de sucesso no setor das telecomunicações.”

A oferta da Telefónica embutia um ágio de cerca de 145%. Mesmo assim, foi recebida sem nenhum entusiasmo pela sócia portuguesa. “Saudamos o fato de o mercado valorizar os nossos ativos, porque é, acima de tudo, um reconhecimento do trabalho de criação de valor que a gestão da PT tem feito na Vivo”, disse Bava. “Mas o valor de um ativo que potencializa o crescimento futuro, como é a Vivo, não pode ser medido apenas por um critério meramente financeiro. É também um valor estratégico e é assim que tem de ser equacionado.”

O mercado acionário, por outro lado, recebeu muito bem a proposta da Telefónica, que definiu um novo patamar de preço para os papéis da Vivo. Num dia em que a Bovespa caiu 1,57%, as ações ordinárias da Vivo dispararam 34%, cotadas a R$ 58,30, e as preferenciais subiram 4,7%, a R$ 47,65. A TIM, a outra opção da Telefónica para integrar sua operação fixa de São Paulo com uma celular, também foi beneficiada, com alta de 8,7% nos papéis com direito a voto e de 5,7% nos preferenciais.

Mais informações no Estado de hoje (“‘Sair do Brasil é amputar o futuro da PT’, diz Bava“, p. B15).