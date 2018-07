Enquanto se discute o início de uma segunda guerra dos browsers, com o lançamento do Chrome, do Google, é interessante revisitar a primeira. O Discovery Channel produziu um documentário, em quatro partes, que conta a história da internet. O primeiro episódio está disponível no site do canal e trata da guerra dos navegadores travada na década passada entre a Netscape e a Microsoft. O programa vai ao ar, na televisão, na próxima quinta (11/9), às 23h.