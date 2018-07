O crescimento da venda de computadores tem incentivado a entrada de brasileiros na rede mundial, e isso tem se refletido no mercado publicitário. As receitas com anúncios na internet aumentaram 40,16% no primeiro semestre, enquanto o mercado total, que inclui os meios tradicionais, caiu 3,6%, segundo dados do Interactive Advertising Bureau (IAB ) Brasil. Os anúncios na web movimentaram R$ 221 milhões, o que ainda equivale a uma parcela pequena das receitas publicitárias. São 2,7%, comparados a 2% em 2006.

“Os usuários de internet no Brasil devem chegar a 40 milhões no fim deste ano, e o tempo de uso também está crescendo”, apontou Osvaldo Barbosa de Oliveira, presidente do IAB Brasil. “As pessoas consomem cada vez mais internet.” A entidade prevê que o faturamento publicitário na rede mundial chegará a R$ 470 milhões este ano, um crescimento de 30% sobre 2006. Os números do IAB Brasil passaram a incluir os links patrocinados, pequenos anúncios de texto que aparecem ao lado de resultados de buscas e páginas de conteúdo, desde abril.

Os jornais foram o único meio impresso que teve crescimento no primeiro semestre, com avanço de 0,75%. As revistas caíram 2,78% e os guias e listas diminuíram 4,8%. Os meios que mais perderam receita foram a TV, com queda de 5,16%, e a mídia exterior, com baixa de 17,72%, refletindo os efeitos da Lei da Cidade Limpa na cidade de São Paulo.

Mais informações no Estado de hoje, 29/9 (“Publicidade na internet cresce 40%“, para assinantes, p. B38).