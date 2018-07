A queda do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no quarto trimestre cria condições para um corte mais agressivo dos juros. “Existe um amplo espaço para se reduzir os juros nominais e reais e podemos chegar até o fim do ano a um dígito”, afirmou ontem (10/3) o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan, durante o lançamento do livro Como reagir à crise? – Políticas econômicas para o Brasil (Imago), na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, em São Paulo. “O resultado do PIB é uma das razões que me levam a pensar que há mais espaço para reduzir os juros.”

Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central que também contribuiu para o livro, disse que nunca faltou coragem aos definidores da política monetária de subir os juros, resistindo a pressões políticas para que não o fizessem. Ele apontou que existe uma oportunidade inédita de se baixar os juros de maneira agressiva. “O movimento tem que ser abrupto daqui para frente”, disse Franco, acrescentando que a autoridade monetária tem o desafio de fazê-lo sem desperdiçar a imagem de conservadorismo construída através do tempo. A reunião do Conselho de Política Monetária (Copom) do BC termina hoje.

O economista Edmar Bacha, coorganizador do livro e considerado por muitos o pai do Plano Real, destacou que o Brasil tem alguns vícios que se tornaram virtudes. Dois deles são os compulsórios “elevadíssimos” e a taxa de juros “muito elevada”. No contexto atual, o País tem espaço para reduzir os compulsórios e os juros como medidas para combater a crise. “Eu temia que o câmbio e os juros seriam os grandes temas de 2010”, afirmou, referindo-se à próxima campanha presidencial. “Mas o câmbio já se ajustou e os juros vão se ajustar rápido.”

Segundo Ilan Goldfajn, ex-diretor do BC e coorganizador do livro, existe um consenso hoje de que haverá uma queda importante dos juros. “As discussões são a respeito de quão rápida e de quanto será a queda”, explicou.