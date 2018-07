O mercado de aparelhos celulares deve registrar, este ano, a primeira redução desde a chega da tecnologia ao País, em novembro de 1990. No ano passado, os brasileiros compraram 51 milhões de telefones móveis, um crescimento de 13% sobre 2007. A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) ainda não tem uma projeção fechada para este ano, mas, segundo informações preliminares das empresas, a queda pode ficar entre 25% e 30%.

O motivo é a cautela do consumidor frente à crise, que deve fazer com que as pessoas levem mais tempo para trocar de aparelho. Quando se comparam os celulares por habitantes do Brasil com outros países, os números mostram que o mercado ainda está longe de estar saturado. Apesar de o ano passado ter sido muito bom para a indústria, a desaceleração começou a ser sentida já no último trimestre.

Mais informações no Estado de hoje, 2/1 (“Celulares devem ter primeira queda“, p. B10).