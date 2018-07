A Telefónica perdeu a paciência com seus sócios portugueses, e estuda ir à Justiça para conseguir comprar a fatia na Vivo da Portugal Telecom (PT). Na sexta-feira, quando venceu a proposta de 7,15 bilhões pelos 30% da Vivo que pertencem à PT, o conselho de administração da operadora lusa não conseguiu dar uma resposta, pedindo mais prazo.

Os espanhóis recusaram ampliar o prazo, retirou a oferta e aguarda a reação dos mercados acionários hoje, enquanto estuda saídas para conseguir ficar com a operadora brasileira. Entre as possibilidades estudadas pela empresa está recorrer ao Tribunal de Arbitragem de Haia, pedindo a dissolução da Brasilcel, holding da Vivo em que a Telefónica tem 50% e a PT os outros 50%, para depois fazer uma oferta pública pelo controle da operadora.

Segundo o jornal El País, o departamento jurídico da operadora espanhola, presidida por César Alierta (foto), estudou as opções e somente irá fazer um anúncio a respeito quando houver uma solução. “Mas o soco na mesa que deu Alierta também não significa que todas as pontes com a PT se romperam definitivamente”, apontou o jornal.

Sem nomear as fontes, o jornal disse que a Telefónica exigiu que a PT assinasse um compromisso de aceitação da oferta, para que o prazo fosse prorrogado. Para isso os espanhóis ofereceram até melhorá-la, aumentando o valor para 7,5 bilhões de euros. Os portugueses responderam que não estavam autorizados a assumir um compromisso antes de apresentá-lo ao governo.

