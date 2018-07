O bilionário mexicano Carlos Slim (foto) disputa a liderança do mercado latino-americano de telecomunicações com a espanhola Telefônica. Depois dos negócios anunciados na semana passada, em que a Portugal Telecom (PT) saiu da Vivo e passou a ser sócia da Oi, Slim acabou ficando num incômodo terceiro lugar no Brasil.

Com a Vivo, a Telefônica se tornou o maior grupo de telecomunicações do País, ultrapassando a Oi, que terá um reforço de caixa com a entrada dos portugueses. A oferta que Slim fez pelas ações da Net é parecida com que fez há alguns anos pela Embratel Participações, em que o empresário tem 98% do capital total. A Claro, que também pertence ao bilionário mexicano, não tem capital aberto.

A Embratel não tem o controle da Net somente porque a legislação não permite. Executivos da empresa já disseram que, quando houver uma mudança na Lei do Cabo, que impede o controle estrangeiro no setor, eles comprarão a fatia que pertence hoje à Globo. Existe um projeto de lei no Senado para acabar com essa restrição.

Apesar de não ter ainda anunciado oficialmente, a ideia de Slim seria integrar a Claro, a Embratel e a Net, para criar uma empresa que fosse capaz de oferecer telefonia fixa, celular, TV paga e banda larga, fazendo frente à Telefônica integrada com a Vivo e à Oi, que, com os portugueses, deve recuperar a capacidade de investir.

