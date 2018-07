Em 2002, o consultor Philip Kaplan lançou um livro chamado F’d Companies, em que contava histórias de como empresas de internet captaram bilhões de dólares, para depois quebrar, durante os anos loucos da bolha. Na época, Kaplan gostava de dizer nas entrevistas: “Eu sempre encorajo as pessoas a comprarem meu livro da Amazon, porque a cada livro que você compra da Amazon eles perdem cerca de US$ 1,50″.

Muita gente via o varejista virtual como uma empresa da bolha da internet, que estourou em 2000, como uma empresa que não iria sobreviver. Um administrador de fundos, William Fleckenstein, chegou a descrever o modelo de negócios da Amazon da seguinte forma: “Ela troca notas de US$ 1 por US$ 0,95 e quer recuperar a diferença no volume de vendas”.

A situação mudou muito desde então, graças à capacidade de Jeff Bezos (foto), fundador da Amazon, de reinventar a empresa continuamente. O executivo – que apresentou o Kindle DX, leitor de livros virtuais com tela grande, no começo deste mês – é visto hoje como um dos principais líderes do mercado de tecnologia, à frente de um gigante com faturamento anual de US$ 19,2 bilhões e lucro líquido de US$ 645 milhões.

“A Amazon evolui bastante”, aponta Alejandro Padron, consultor de varejo da IBM. “Como livraria, nunca conseguiria chegar a esse faturamento. Hoje, ela usa mais a plataforma tecnológica e a marca, e atrai tráfego para muitos outros varejistas.”

Formado em engenharia elétrica e ciência da computação por Princeton, Bezos trabalhava como analista financeiro quando resolveu criar a Amazon em 1994, depois de ler um relatório que previa crescimento médio anual de 2.300% para a internet. O site entrou no ar em julho de 1995, vendendo somente livros, e anunciando-se como a maior livraria do planeta. Isso era possível porque, atuando pela rede mundial, podia colocar à venda títulos que não estavam no estoque.

A estratégia inicial da Amazon foi agressiva. Aproveitando do dinheiro fácil que existia na época da bolha, a empresa buscou crescer sem se preocupar com o lucro. O plano de negócios de Bezos previa que a empresa ficaria no vermelho por quatro ou cinco anos. O primeiro lucro só chegou no quarto trimestre de 2001, um ano após o estouro da bolha, quando a empresa teve um resultado positivo de US$ 5 milhões e um faturamento de mais de US$ 1 bilhão. Desde então, nunca voltou ao vermelho.

Mais informações no Estado de hoje, 16/5 (“Desacreditada, a Amazon se reinventa e vira líder em tecnologia“, p. B21).