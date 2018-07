A Andrade Gutierrez, um dos controladores da Oi, descartou renegociar o contrato de compra da Brasil Telecom (BrT), mesmo que o negócio não consiga a aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) até 21 de dezembro, quando termina o prazo contratual. “Sempre é possível aditivar um contrato, mas é preciso analisar conseqüências, e eu diria que isso não é muito estimulante”, disse ontem o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, durante o evento Futurecom, em São Paulo. Na quarta-feira, o presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco, afirmou que renegociar o contrato era “muito difícil, mas não impossível”.

Apesar de negar dificuldades de entendimento entre as partes envolvidas, Azevedo indicou que uma negociação poderia ser mais cara que os R$ 490 milhões de multa previstos no contrato de compra da BrT. “Essa falta de estímulo pode ser quantificada”, apontou o executivo, sem indicar quais poderiam ser esses custos. A negociação para se chegar ao primeiro acordo foi árdua, e incluiu o pagamento para o fim das disputas judiciais entre os sócios da BrT. A crise, com a queda do valor das empresas e o aperto de crédito, tornou a situação de mercado bem diferente de quando as duas empresas fecharam negócio.

Azevedo negou que haja renegociação do contrato em virtude de preço, agora que as ações da BrT caíram bastante. “A crise não afeta o processo de compra. O que concordamos pagar foi baseado em um racional econômico: a BrT tem enorme perspectiva de crescer em celular, banda larga e dá uma capacidade enorme de integração com a Oi. Acreditamos que nosso vetor de crescimento vai ser potencializado com a BrT.”

Mais informações no Estado de hoje, 31/10 (“Acionista da Oi prefere pagar multa a rever acordo com BrT“, p. B16).