O Google é a empresa perfeita de mídia, pois vende publicidade sem precisar produzir conteúdo algum. Tem os textos, as fotos e os vídeos do mundo todo à sua disposição, de graça. Melhor ainda: a publicidade é vendida de uma maneira automatizada, em que o próprio anunciante faz todo o trabalho.

Por isso, não dá para entender por que resolveu lançar uma revista, ainda que eletrônica. Produzida no Reino Unido, ela se chama Think Quarterly (e o Google resolveu classificá-la como livro, apesar da periodicidade trimestral). O primeiro número trata da abundância de dados.

Segundo o jornal britânico Guardian, o Google considera a revista uma peça de comunicação corporativa, para seus grandes clientes e anunciantes.

