Depois de um domingo difícil para as instituições financeiras americanas, o site do New York Times publica um vídeo do desenhista Gary Leib sobre Wall Street. Como dá para ver acima, o touro (que representa o mercado em alta) está praticamente morto. É o segundo vídeo de uma série sobre a história de Nova York, chamada Concrete Jumble (algo como desordem de concreto).

Abaixo, um anúncio publicado pelo banco Lehman Brothers em janeiro, para atrair talentos. O texto dizia: “Vou para o Lehman, por causa não só de suas conquistas, mas pela maneira como eles as alcançam.” Segundo o blog YesButNoButYes (em inglês), depois da concordata, a frase seria: “Vou para o Lehman, para ver se consigo um bom negócio em móveis para escritório.”