Apesar do crescimento e do dinamismo do mercado de telecomunicações, os clientes estão longe de satisfeitos. As operadoras costumam liderar a lista de queixas do Procon. A competição na telefonia fixa e na banda larga é muito limitada. O governo prepara uma mudança de regras para viabilizar a compra da Brasil Telecom (BrT) pela Telemar (Oi), sob o argumento de que o País precisa de uma grande operadora nacional.

A mudança, porém, não resolverá os problemas enfrentados no dia-a-dia pelos assinantes, só os dos acionistas das empresas . No momento em que se define uma nova política de telecomunicações, o consumidor parece ter sido esquecido. As três concessionárias locais – Oi, BrT e Telefônica – controlam mais de 90% do mercado de telefonia e 74% da banda larga.

O mercado de telefonia fixa está em declínio, apesar dos bons resultados das operadoras. Existem consumidores que preferem o celular, mesmo pagando mais caro pelo minuto falado. O engenheiro Rubens Antonini desistiu de ter telefone em casa quando se mudou. “Fiquei só com o telefone celular.”

