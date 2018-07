Quais foram os grandes acontecimentos da tecnologia no século 20? O livro Revolução Digital: Um século de inovações e de História na visão de um jornalista que cobre o setor de eletrônica há 40 anos (Telequest) responde a essa pergunta. Escrito por Ethevaldo Siqueira (foto), colunista do Estado, o livro mostra quais foram os fatos mais importantes de 1900 a 2007, ano a ano, com análises de cada década.

O lançamento acontece na terça-feira (2/10), a partir das 17h30, no evento Futurecom, em Florianópolis. No próximo dia 8, será lançado em São Paulo. Participei da equipe de pesquisa do livro, que tem cerca de 2 mil fotos e ilustrações.

Ethevaldo foi o primeiro jornalista especializado em tecnologia do País. Iniciou sua carreira em março de 1967, no Estado. Sua primeira reportagem foi sobre a criação do Ministério das Comunicações, em Brasília. Presenciou vários acontecimentos que marcaram a história da tecnologia nas últimas décadas, no Brasil e no exterior.

O jornalista estava no lançamento do CD no Japão e no anúncio da cisão da AT&T nos Estados Unidos. Em 1979, fundou a Revista Nacional de Telecomunicações (RNT), que foi por mais de duas décadas a principal publicação brasileira especializada no setor.

Publicou em 1993 o livro Telecomunicações: Privatização ou caos (TelePress), e ajudou o ex-ministro das Comunicações Sérgio Motta a se decidir pela venda do Sistema Telebrás. Há dois anos, saiu 2015: Como viveremos (Saraiva), em que ele traçou um painel das tendências tecnológicos para os próximos anos.

Se não fosse pelo Ethevaldo, talvez eu não tivesse me tornado um jornalista especializado em tecnologia. Ele foi meu professor na universidade e orientou meu trabalho de conclusão de curso. Escrevi para a RNT de 1996 a 2001.