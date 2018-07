A Telefónica quer convencer os acionistas da Portugal Telecom (PT) a aceitarem a proposta de 5,7 bilhões de euros apresentada pela participação dos portugueses na Vivo, maior operadora celular do País. Na segunda-feira, o conselho de administração da PT rejeitou por unanimidade a proposta, que embute um ágio de 145% sobre o fechamento dos papéis na sexta anterior.

“O fato de o conselho da PT ter rejeitado a oferta por unanimidade, sem dar aos acionistas a oportunidade de serem ouvidos, é um indicativo das prioridades da PT e deveria despertar dúvidas com relação à governança corporativa de uma empresa internacional tão bem cotada que, de acordo com a sua equipe de gestão, está orientada para os seus acionistas”, afirmou ontem o diretor financeiro da Telefónica, Santiago Fernández Valbuena, durante teleconferência com analistas.

O executivo classificou a proposta da Telefónica de “completa, justa e definitiva”. O controle da Portugal Telecom é bastante pulverizado. O maior acionista individual da empresa é a própria Telefónica, com 10% de participação. O conselho é formado principalmente por acionistas portugueses, como o Grupo Espírito Santo (7,99%), a Caixa Geral de Depósitos (7,3%) e o Grupo Ongoing (6,74%).

“Durante muitos anos, temos apresentado várias propostas para a PT para gerar e partilhar sinergias, sem obter resposta”, disse Valbuena. Antes de apresentar a oferta de compra, no último dia 6, César Alierta, presidente da Telefónica, tentou sem sucesso convencer os portugueses a unir a Telesp (operadora fixa de São Paulo) e a Vivo, o que poderia gerar sinergias de 2,8 bilhões de euros, segundo os espanhóis.

Entre os benefícios da união, o diretor da Telefónica destacou a possibilidade de integração do gerenciamento das redes das companhias e redução das taxas de desconexão (churn), além de potenciais ganhos fiscais e financeiros. “Em circunstâncias ideais, com as ações da PT e da Vivo valorizadas com o preço da nossa oferta e mantendo o restante em valor de mercado, a participação justa da PT seria de 31%”, afirmou o diretor da Telefónica, acenando novamente com a possibilidade fusão.

