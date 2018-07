Ontem (23/11), antes de a Telefônica anunciar que ele vai deixar a presidência do grupo no Brasil, Fernando Xavier Ferreira se encontrou com o ministro das Comunicações, Hélio Costa. Costa participou do lançamento do Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital no Hotel Blue Tree, em São Paulo, e Xavier foi buscá-lo, acompanhando-o até o aeroporto.

“Se puser no ar, vai tirar do ar”, disse o ministro sobre a TV paga via satélite da Telefônica, antes do encontro com Xavier. Depois da conversa, a Telefônica anunciou o lançamento do serviço, em parceria com a Astralsat, em Ribeirão Preto, e a saída do executivo.

