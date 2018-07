As ações com direito a voto da TIM Participações dispararam ontem (26/11) e fecharam com valorização de 18,44%, cotadas a R$ 7, apresentando a maior alta do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). Os papéis foram impulsionados pela notícia publicada pelo jornal italiano Il Sole 24 Ore de que Franco Bernabè, presidente-executivo da Telecom Italia, solicitou ao conselho da administração que avalie a venda da TIM Brasil por 7 bilhões de euros.

De acordo com o jornal, o candidato natural à compra da TIM Brasil seria a espanhola Telefónica, que faz parte do grupo de controle da companhia. Ela tem 42,3% do consórcio Telco, integrado também por instituições financeiras italianas, e que conta com 24,5% do capital da Telecom Italia.

A operadora italiana marcou duas reuniões do conselho para 2 de dezembro, uma para falar sobre a venda da TIM Brasil e outra para aprovar o plano de investimentos e tratar da venda de outros ativos. No Brasil, a Telefónica tem 50% da Vivo, operadora celular que concorre com a TIM em todo o território nacional. A outra metade pertence à Portugal Telecom.

A possibilidade de a Telefónica unir a Vivo e a TIM (respectivamente, a primeira e a terceira operadora celular do mercado) já preocupa a concorrência. Juntas, as duas empresas formariam um gigante com 78,8 milhões de assinantes e 54,4% de participação no mercado celular. Em São Paulo, elas teriam uma fatia de 62,7%.

Mais informações no Estado de hoje (“Ação da TIM sobe com rumor de venda“, para assinantes, p. B16).