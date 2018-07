A Embratel também entrou na briga da TV por assinatura. A empresa começou este mês a vender seus serviços de televisão via satélite. A empresa vem concorrer com a Sky, a Telefônica e a própria Net, da qual compartilha o controle com as Organizações Globo. “Na próxima semana, começaremos uma campanha de marketing nacional”, informou Antonio João (foto), diretor responsável pelo Via Embratel, como foi chamado o serviço.

A operadora adotou uma estratégia agressiva de preço. O pacote mais barato, com 20 canais, custa R$ 59,90 e inclui cinco canais da Globosat (SporTV, SporTV2, Globo News, GNT e Multishow). O pacote básico da Telefônica, com 24 canais, incluindo a Globosat, sai por R$ 74,90. O mais barato da Sky, com 100 canais, custa R$ 109,90 por mês. A Net tem um pacote de R$ 49,90 com os canais abertos, mas o menor preço para os canais pagos é de R$ 69,90.

“Estamos com o serviço em 400 cidades”, disse João. “Até abril, teremos distribuição em 90% do território nacional.” A operadora oferece o equipamento em comodato, sem custos, para quem assinar um contrato de fidelidade de 12 meses. Segundo o executivo, a rede de revendas inclui empresas que eram representantes da Sky ou da DirecTV antes da fusão das duas concorrentes e acabaram ficando de fora depois da união, além de companhias que atuavam em outras áreas, como informática.

