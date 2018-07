A Telefônica planeja testar em São Paulo, ainda este ano, um sistema de TV em três dimensões (3D), que não precisa de óculos especiais. “Com sorte, começaremos os testes no Brasil antes da Espanha”, disse Raúl Ortega del Río, diretor da Telefónica Investigación y Desarrollo, empresa de pesquisa da operadora. Em parceria com a TVA, de quem é acionista, a operadora vai oferecer o serviço via IPTV (vídeo via internet direto no televisor) para os clientes da região dos Jardins, em São Paulo, que possuem conexão de fibras ópticas. Na Espanha, onde também haverá um piloto, o IPTV da empresa se chama Imagenio.

A Telefônica demonstrou a TV 3D durante o evento ABTA 2008, em São Paulo, com um aparelho da Philips. Para assistir os programas tridimensionais, o espectador precisa de um televisor especial. O modelo de 42″ da Philips sai por 18 mil euros no Brasil, incluindo impostos e frete. “Hoje, a tecnologia é mais voltada para aplicações corporativas”, disse Renato Secco, gerente da Philips. “Em três ou quatro anos, deve se tornar mais acessível ao consumidor.”

Apesar de o aparelho estar disponível comercialmente há pouco mais de um ano, ainda não existe no mundo serviço de TV em três dimensões voltado ao cliente residencial. A Deutsche Telekom fez demonstrações em Hannover, na Alemanha, no ano passado. A Philips aposta, por enquanto, no uso do televisor 3D para exibir propaganda em lugares públicos, como shopping centers e hotéis, e em aplicações para setores como educação e farmacêutico.

Mais informações no Estado de hoje, 12/8 (“Telefônica testa TV em três dimensões“, p. B15).