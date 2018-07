O Mosaic, que deu origem à Netscape, foi o navegador que impulsionou o sucesso comercial da web. No seu lançamento, em janeiro de 1993, havia somente 50 páginas disponíveis em toda a World Wide Web. Conforme destacou uma reportagem antiga da revista Wired, um ano e meio depois, em meados de 1994, as páginas ativas já tinham ultrapassado 1.500.

Esse número era uma prova do crescimento exponencial da web. Mas, comparado com o que temos hoje, parece brincadeira. No ano passado, o Google divulgou a estimativa de que existem mais de 60 trilhões de páginas.

Há pouco mais de 20 anos, uma pessoa era capaz de conhecer a web inteira. Hoje, o que os mecanismos de busca conseguem indexar é somente um porcentual pequeno de todas as páginas disponíveis. A chamada web profunda, que se esconde por trás de senhas ou que só pode ser acessada pelo navegador Tor, é muito maior.

No uso diário das palavras, as palavras web e internet muitas vezes são usadas como sinônimos. Mas são coisas bem diferentes. A web foi criada em 1989 pelo físico britânico Tim Berners-Lee. Acessamos seu conteúdo pelo navegador. A internet é a estrutura sobre a qual a web funciona. Ela surgiu de um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A primeira conexão da Arpanet, rede precursora da internet, aconteceu em 1969.

A internet comercial brasileira acaba de comemorar 20 anos. Ou seja, a oferta do acesso por aqui acompanhou a explosão da web no mundo. A americana Netscape, responsável por criar o primeiro navegador de sucesso, abriu capital na bolsa Nasdaq em agosto de 1995, e deu origem ao período de euforia que ficou conhecido como a bolha da internet.

Naquela época, não existiam Google e Facebook. O site mais visitado do mundo era o Yahoo. O principal buscador brasileiro se chamava Cadê (que acabou sendo comprado pelo Yahoo). Na semana passada, conversei com Stelleo Tolda, vice-presidente do MercadoLivre. Fundada em 1999, a empresa é uma das que conseguiu sobreviver ao estouro da bolha, em 2000. Apesar de ter sede nos Estados Unidos e fundador argentino, metade de seu faturamento vem do Brasil. O Submarino e o Buscapé também são empresas que surgiram na mesma época.

Quem tem menos de 30 anos vê a web como alguma coisa que sempre existiu. É uma tecnologia tão corriqueira quanto apertar o interruptor e acender a luz. O que vem acontecendo, nos últimos anos, é uma perda de importância da web, principalmente com a expansão dos celulares inteligentes.

A web perde espaço de principal aplicação da internet conforme o conteúdo e os serviços migram do navegador para os aplicativos, que não são web. A chamada internet das coisas, em que todos equipamentos passam a ser conectados, também acontece fora da web.

Kit robótico

Uma iniciativa para ensinar programação para jovens de 9 a 13 anos busca contribuições no site Kickante. A versão brasileira da Hora do Código quer arrecadar R$ 100 mil para promover pelo menos 20 oficinas em vários Estados e atender mais de 2 mil pessoas. A principal ferramenta das oficinas é um kit com robô que se movimenta, emite sons, aciona luzes e interage com sensores. A interface tem como base a linguagem Scratch, criada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês).

5G

Apesar dos testes feitos pelos fabricantes, ainda não existe um padrão para a quinta geração das redes celulares (5G). A União Internacional das Telecomunicações (UIT) quer defini-lo até 2020. A tecnologia de quarta geração (4G), atualmente em uso, foi padronizada em 2008.

No Estado de hoje (“A velha web“, p. B5).

