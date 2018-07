O Apax Partners, grupo americano de investimentos, confirmou ontem a compra de 54,25% da brasileira Tivit, empresa de serviços de tecnologia de informação e de processo de negócios. Dependendo da adesão à oferta pública obrigatória de compra de ações, o negócio pode chegar a R$ 1,6 bilhão. “O que provavelmente tornará esta operação a maior de private equity do Brasil”, afirmou o presidente da Tivit, o ex-tenista Luiz Mattar.

Trata-se do primeiro investimento dos fundos do Apax no País. A empresa pagará R$ 18,10 em dinheiro por ação da Tivit que está em poder dos controladores, que incluem a Votorantim Novos Negócios e o Pátria Investimentos.

“Estamos interessados no Brasil há alguns anos”, afirmou Jason Wright, sócio do Apax. “Avaliamos o mercado aqui em diferentes setores, como varejo, telecomunicações, saúde e mídia, procurando oportunidades. Estamos muito otimistas em relação à economia brasileira.”

Mattar continuará à frente da empresa, com uma participação de 2,2% e o compromisso de permanecer com o Apax por pelo menos cinco anos. Antes da venda, o executivo tinha 5,7% da companhia. “Os funcionários e clientes receberam bem a operação”, disse Mattar.

O valor de R$ 18,10 por ação corresponde a um ágio de 21,39% sobre a média do preço do papel desde a data da abertura de capital da empresa, ajustada pelos dividendos e juros sobre o capital próprio pagos no períodos. Os minoritários receberão o mesmo valor que os controladores, ajustados por um indexador. “O Apax é obrigado a fazer uma oferta de compra, depois de adquirir 54% da Tivit”, explicou Mattar. “Fechar o capital não é uma escolha dos acionistas. Não dá para prever, mas acho que a empresa provavelmente continuará com o capital aberto.” A Tivit fez sua oferta pública inicial de ações em setembro de 2009.

Mais informações no Estado de hoje (“Compra da Tivit pode chegar a R$ 1,6 bilhão“, p. B16).