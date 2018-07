O VPRO, canal holandês de TV e rádio, prepara um documentário chamado Beagle: O futuro das espécies, para celebrar o bicentenário de Charles Darwin e os 150 anos de publicação do livro Origem das Espécies. Um veleiro – batizado de Beagle como o navio em que viajou o naturalista inglês – vai reproduzir em um ano a viagem de cinco anos em que Darwin fez a pesquisa que serviu de base para a Teoria da Evolução.

A ideia é comparar a situação do planeta hoje com aquela registrada por Darwin. O veleiro parte de Plymouth, na Inglaterra, em 1º de setembro, e vai passar por Salvador e pelo Rio de Janeiro. Serão 35 episódios, e o primeiro vai ao ar na Holanda em 13 de setembro. A bióloga Sarah Darwin, descendente do naturalista, participa da série.