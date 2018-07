O acordo assinado ontem pelo governo federal, para adoção no brasil do padrão japonês de TV digital, foi uma vitória do ministro das Comunicações, Hélio Costa. Ele sempre defendeu a tecnologia, preferida dos radiodifusores.

“Eu sou radiodifusor e estou ministro”, afirmou costa em abril, quando visitou a emissora NHK, em Tóquio. Mais informações no Estado de hoje (“Uma vitória do radiodifusor que só está ministro“, só para assinantes, p. B15).