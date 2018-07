Num comentário sobre o livro American Nerd: The Story of My People, Scott Brown escreveu na Wired de maio (em inglês) que os nerds chegaram no poder. Ele lembra que foram os nerds que inventaram a internet e argumenta que foram os nerds que invadiram o Iraque (chamando Paul Wolfowitz, ex-vice-secretário de Defesa do governo George W. Bush, de nerd poderoso e mau):

“Em um milhão de maneiras sutis, do layout de painel de controle do Facebook ao jeito inegável de tricorder (equipamento da série Jornada nas Estrelas) dos telefones inteligentes, o mundo é hoje construído de nerds para nerds. E essa é a coisa mais difícil de uma minoria aceitar: que ela infectou a maioria tão completamente que se tornou maioria. Os nerds trocaram a singularidade pela ubiqüidade. Acabou.”

Ele identifica uma tendência que chama de “nerd chic” e aponta a nerdice que existe em bandas como Gnarls Barkley e Arcade Fire, filmes como Napoleon Dynamite e Superbad e séries como Chuck e The Big Bang Theory. Segundo Brown, a sociedade de hoje valoriza “a posse de eletrônicos, a habilidade em videogames e o conhecimento sobre personagens de quadrinhos de segunda linha como Homem de Ferro”.