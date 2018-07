A Vivendi divulgou um novo comunicado ontem (1/12) sobre a sua participação na operadora brasileira GVT, respondendo a ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O grupo francês informou que sua participação no capital da companhia alcançou 50,9%, aplacando rumores de que poderia não obter a maioria das ações.

Mesmo assim, as dúvidas sobre o negócio persistem no mercado. A CVM resolveu investigar o negócio depois de ter recebido reclamações de acionistas minoritários. A autoridade do mercado acionário brasileiro informou que, mesmo depois das informações prestadas pela Vivendi, as investigações prosseguem.

O grupo francês anunciou a compra da GVT em 13 de novembro, a partir de uma intrincada operação que combinava a compra direta de 37,9% das ações mais o direito de adquirir outros 19,6% por meio de contratos de opções. O preço pago por ação da GVT, de R$ 56, avaliou a operadora em R$ 7,2 bilhões. A principal dúvida está nessas opções de compra. O fundo Tyrus, dono dessas opções, havia informado somente quando sua participação indireta chegou a 6,6%. As regras do mercado exigem que se informe a aquisição de fatias acima de 5%.

Segundo o vice-presidente de comunicação da Vivendi, Simon Gillham, a empresa realizou o negócio seguindo os mais altos padrões de governança corporativa. “Estamos confiantes de que podemos responder a todas as questões da CVM”, afirmou. Gillham mostrou irritação ao ser perguntado sobre as opções de compra, dizendo que não poderia responder pela Tyrus e que todas as informações estavam no comunicado.

Mais informações no Estado de hoje (“Vivendi anuncia que já tem controle da GVT“, p. B15).