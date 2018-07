O Smack – banda pós-punk brasileira que lançou dois discos pela Baratos Afins na década de 1980 – está de volta. A Midsummer Madness lançou um EP com cinco músicas, chamado 3. Três delas podem ser baixadas aqui. Mario Cesar Carvalho escreveu, no site da Midsummer:

“Sempre achei preconceituoso, rasteiro e injusto o rótulo de ‘música depressiva’ que foi colado no som do Smack. Esse caráter de aniquilação total, de pré-suicídio, existia no primeiro disco ‘Ao Vivo no Mosh’, mas lá se foram 23 anos. ‘Smack 3’, o EP que está sendo lançado agora, serve para sepultar a idéia simplória de que o Smack é uma banda depressiva que fazia música para se cortar os pulsos.”